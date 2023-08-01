В Севастополе простились с замполитом, который знал, как поднимать боевой дух сослуживцев

Сегодня в Севастополе попрощались с Константином Тимофеевичем Масловым, который участвовал в специальной военной операции добровольцем.

Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, Константин родился в Североморске, школу закончил в Волгодонске. Его дед служил на Северном флоте, был примером для него с детства. Поэтому для себя он тоже выбрал путь служения Родине.

Срочную службу проходил в Чеченской республике, во время 2-й кампании в части спецназначения.

С 2014 года добровольцем пошел защищать Донбасс. Служил несколько лет в отряде «Царские волки».

С 2021 года постоянно проживал с семьей в Севастополе, вел большую работу по организации поставок гуманитарных грузов на Донбасс, а после начала СВО начал обучать личный состав на полигонах и в районах сосредоточения войск. Благодаря спецназначении навыкам, многих обучил военному дело, показал как надо воевать.

С октября 2022 года подписал контракт с добровольческим формированием БАРС. Был замполитом батальона, поднимал дух сослуживцев, пользовался большим авторитетом.

Маслов геройски погиб на Ореховском направлении Запорожской области, выполняя боевые задачи специальной военной операции.