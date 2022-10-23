В Крыму жители Херсона могут получить жилищные сертификаты

В Крыму с 22 октября во всех центрах «Мои Документы» начался прием заявлений от граждан, вынужденно покинувших Херсон и правобережную часть Херсонской области.

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил, что они смогут получить государственную поддержку: единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, а также сертификат на приобретение жилья.

Дополнительную информацию по единовременной выплате предоставят специалисты Министерства труда и социальной защиты Республики Крым. Телефон горячей линии +7 (978) 563-00-67.

Вопросы, касающиеся получения жилищного сертификата, можно уточнить по телефонам:

+7 (978) 664-12-55 (ежедневно с 10:00 до 19:00)

+7 (3652) 60-58-99 (пн-пт с 10:00 до 18:00).

Напомним, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выступил с просьбой помочь в организации выезда жителей Херсонской области на временное пребывание и отдых в другие субъекты Российской Федерации.

Ольга Сурикова

Фото: Наш Херсон/Telegram