Севастополю нужен замкнутый цикл переработки отходов – Михаил Развожаев

Создание эко-парка, модернизация полигона и реформирование работы регоператора

Севастопольский градоначальник Михаил Развожаев в ходе отчета заксобранию назвал одним из ключевых вызовов, стоящих перед городом, — необходимость создания системы обращения и переработки отходов замкнутого цикла.

«Еще один ключевой вызов, о котором мы все знаем, — это система обращения и переработки отходов замкнутого цикла, которую надо создавать. Я считаю, что в этом вопросе нужны серьезные инвестиции в инфраструктуру, а также перестройка работы регоператора, модернизация нашего полигона, создание эко-парка, сейчас мы всю эту работу запустили», — отметил Михаил Развожаев.

Градоначальник подчеркнул, что введение федерального или объединенного в рамках ЮФО или Крыма оператора по обращению отходов не предвидится, в связи с необходимостью сохранить управляемость в сфере обращения отходов в рамках города.

«Мы видим и то, что с мусором у нас периодически случаются проблемы, требуется ручное управление, в основном это связано с неурегулированностью вопросов с нормами накопления отходов, очевидно, они сильно изменилась с тех времен, когда была принята территориальная схема и сегодня мусора производится в разы больше», — рассказал губернатор.

Развожаев отметил, что одной из главных проблем в этой сфере является недобросовестное обращение со строительными отходами и пояснил, что в Севастополе строительный мусор складировать нельзя, а ближайший полигон находится в Белогорском районе.

Отметим, что в соответствии с экологическими нормами ближайшее к Севастополю место складирования строительных отходов расположено в Белогорском районе Крыма в селе Тургенево. Эксплуатирует этот полигон частная фирма.

Напомним, что за вывоз мусора отвечает регоператор «БГС», который нанимает операторов-подрядчиков, за состояние контейнерных площадок управляющие компании и муниципалитеты, за ликвидацию свалок муниципалитеты, за частоту вывоза мусора ответственны управляющие компании.

Особо плачевная ситуация с вывозом мусора на сегодняшний день сложилась в Нахимовском районе, о чем свидетельствует мониторинг, проведенный общественной организацией «Офицерский корпус».

Андрей Вознесенский

Фото: Дарья Тимофеева