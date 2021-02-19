Дорожная карта вывоза мусора: кто, куда и как вывозит наши отходы?

У горожан часто нет понимания кто, куда и как вывозит их отходы, кто убирает дворы и ликвидирует свалки, а между тем в стране уже несколько лет проводится масштабная «Мусорная реформа»

Системный подход к мусору

С 2017 года в субъектах РФ началось внедрение новой системы обращения с отходами. Севастополь стал одним из первых регионов, который приступил к ее реализации. В городе был создан региональный оператор по обращению с ТКО (твердые коммунальные отходы – прим. ред.) – ООО «Благоустройство города «Севастополь» (ООО «БГС»).

Не менее важна и реализация федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», которая призвана изменить ситуацию с безгранично растущими вокруг городов мусорными полигонами, обеспечив переработку отходов на мусороперерабатывающих заводах.

Однако сегодня в Севастополе система все еще работает по старым лекалам: региональный оператор управляет единственным в городе полигоном в Первомайской балке и обеспечивает доставку туда мусора от контейнерных площадок возле наших домов.

Важно отметить, что строительство мусороперерабатывающих заводов не решит вопрос доставки ТКО от мусорных контейнеров к месту переработки. В масштабах Севастополя, площадь которого составляет почти 1000 кв. км, это очень важная составляющая сферы обращения с ТКО. Давайте разберемся, как сегодня работает система вывоза мусора в городе.

Кто отвечает за вывоз мусора?

Региональный оператор ООО «БГС» посредством конкурсов определяет оператора-подрядчика из числа подходящих под требования фирм. Поручает ему собрать и перевезти городской мусор на полигон. Задача оператора-перевозчика – выполнить заявку регионального оператора. К слову, за последние годы в Севастополе определился лидер в данной области – ООО «КП ЧИСТЫЙ ГОРОД».

ООО «КП ЧИСТЫЙ ГОРОД» оказывает множество услуг уже более 25 лет. В их числе и санитарная очистка улиц, и благоустройство территорий, и установка контейнеров. Однако предприятие занимает лидирующие позиции в регионе именно в сфере вывоза ТКО.

Директор предприятия Ирина Панасюк рассказала «Комсомолке» о специфике вывоза ТКО в нашем регионе:

– Безусловно, при организации работы с отходами необходимо знать севастопольскую специфику. Важно понимать, наш город отличается от большинства городов России: это и рельефность городских и поселковых территорий, и достаточная их протяженность, а также наличие наряду со «спальными» районами рекреационных зон, военных объектов, которые подразумевают под собой большое скопление людей на достаточно небольших территориях, а также сезонность их пребывания и многое другое.

Ирина Панасюк подчеркивает, что население Севастополя значительно выросло за несколько лет, более того, замедление роста не предвидится. Поэтому предприятия, которые работают на этом рынке, обязательно должны формировать свои бизнес-планы с учетом этих тенденций, что невозможно в рамках так называемых компаний-однодневок. При формировании требований к операторам, планирующим работать в Севастополе, определяющими факторами должны быть:

– обучение персонала;

– отлаженная логистика;

– своевременное обновление технического парка.

Лишь все в совокупности приводит к положительному результату, уверена Ирина Панасюк.

– Поэтому, исходя из условий конкуренции, попытаться выйти на этот рынок может любая подрядная организация, однако необходимого качества предоставляемой услуги можно достичь лишь при соблюдении вышеуказанных условий, что «Чистый город» и старается делать. Очень важным фактором, который зависит не от перевозчиков отходов, является воспитание людей, ведь в немалой степени от нас самих зависит чистота наших улиц, общественных пространств и дворов, – замечает Панасюк.

Кто отвечает за состояние контейнерных площадок?

Одно из распространенных заблуждений обывателя – за контейнерными площадками следят операторы-перевозчики ТКО.

На самом деле контейнерные площадки содержатся теми, кто их строит или устанавливает. В Севастополе установкой площадок в разные годы занимались департамент городского хозяйства через свою подведомственную структуру – управление по эксплуатации объектов городского хозяйства, севастопольские муниципалитеты и управляющие компании. Так кто же все-таки обязан содержать контейнерные площадки?

В настоящее время реестр контейнерных площадок формируется департаментом городского хозяйства по представлению муниципалитетов.

В последней редакции реестра, который размещен на сайте правительства Севастополя, числятся 2 223 контейнерные площадки. Абсолютное большинство организаций, обязанных следить за площадками, составляют управляющие компании.

Перечень ответственных за уборку контейнерных площадок утвержден тем же приказом департамента городского хозяйства (от 25.03.2019 № 125 – ОД), что и реестр самих площадок. В данном документе черным по белому написано: «Ответственными за уборку прилегающей к контейнерным площадкам территории являются управляющие компании, местные администрации внутригородских муниципальных образований».

Следовательно, мусор, сваленный вокруг контейнерных площадок или в мусорокамерах многоэтажных домов, — это «головная боль» управляющих компаний и муниципалитетов, перевозчики ТКО не обязаны вывозить его, в их зону ответственности входит только подбор мусора, который может просыпаться из контейнера при загрузке в мусоровоз.

Решить проблему свалок возле контейнерных площадок, которые, как правило, появляются из-за переполнения мусорных баков, можно путем регулирования частоты вывоза мусора, за что ответственен региональный оператор ООО «БГС».

Частота вывоза ТКО определяется региональным оператором ООО «БГС» в соответствии с нормами накопления отходов. Данные нормы устанавливаются соответствующим постановлением правительства Севастополя, которое готовится департаментом городского хозяйства на основании федерального законодательства.

Очевидно, что чем чаще будет заказывать вывоз мусора региональный оператор ООО «БГС» у перевозчика, тем чище будет на улицах Севастополя.

Кто отвечает за ликвидацию свалок?

Еще одна важная проблема в условиях плотной городской застройки — это борьба с несанкционированными свалками. В соответствии с новой редакцией закона Севастополя «О передаче государственных полномочий органам местного самоуправления» этим вопросом занимаются администрации муниципалитетов.

Как нам сообщили в департаменте городского хозяйства, с этого года система работает так: муниципалитеты собирают информацию о свалках, структурируют и направляют в адрес регоператора ООО «БГС». В свою очередь, регоператор своими силами либо с использованием подрядчиков будет устранять свалки по всему городу. Хочется надеяться, это нововведение поможет организовать эффективную борьбу с засильем мусора в Севастополе.

Дмитрий Островский

Фото: Ольга КУЗНЕЦОВА

Источник: kp.ru