Город Криминал

В Севастополе осудили членов банды, которые занимались разбоем и грабежами под видом сотрудников полиции

25-05-2021
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В их арсенале были и грабеж, и вымогательство, и мошенничество

Ленинский районный суд вынес приговор в отношении членов преступной группы, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов, сообщает пресс-служба суда.

Банда орудовала на территории города с 2019. Она занималась разбоем, вымогательством, грабежами, мошенничеством, а также похищением паспортов и других важных личных документов граждан.

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Суд на участниками группировки состоялся 24 мая.  Их деятельность была пресечена УФСБ России по Черноморскому флоту.

Ольга Сурикова

 

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