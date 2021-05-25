В Севастополе осудили членов банды, которые занимались разбоем и грабежами под видом сотрудников полиции

В их арсенале были и грабеж, и вымогательство, и мошенничество

Ленинский районный суд вынес приговор в отношении членов преступной группы, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов, сообщает пресс-служба суда.

Банда орудовала на территории города с 2019. Она занималась разбоем, вымогательством, грабежами, мошенничеством, а также похищением паспортов и других важных личных документов граждан.

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Суд на участниками группировки состоялся 24 мая. Их деятельность была пресечена УФСБ России по Черноморскому флоту.

Ольга Сурикова