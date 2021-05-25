Малиновский — король Италии: игрок признан лучшим в мае

Лидер бергамасков признан лучшим в мае. Чем потряс экспертов украинский хавбек. История успеха Руслана. Ждем продолжения на Евро.

Приятная новость для украинских болельщиков — креативный хавбек сборной Малиновский получил признание итальянских экспертов. Лидер бергамасков назван лучшим игроком мая в Серии А. Ему удалось провести фантастический отрезок в решающей фазе сезона. За четыре поединка Руслан отправил в ворота противников два потрясающих гола и трижды ассистировал партнерам.

Невероятная голевая серия украинца позволила «Аталанте» проскочить май без поражений — три победы плюс одна результативная ничья. Клуб снова выполнил поставленную задачу на сезон – получить прямую путевку в групповой турнир ЛЧ.

«Аталанте» осталось провести последний поединок в сезоне – противостояние с предельно мотивированным «Миланом». Сайты спортивных прогнозов, например, бетадвайс ру, считают «россонери» фаворитом встречи. У «Милана» просто выше мотивация. Только победа гарантирует «красно-черным» участие в ЛЧ на будущий сезон.

Новый лидер

В сезоне 2020/2021 Руслан усилил свое влияние на игру клуба. Гасперини отвел украинцу ключевую роль в атакующей фазе игры клуба.

Пришло время подвести итог игре Руслана в сезоне. После ухода из клуба Папу Гомиса, именно украинский хавбек выдвинулся на ведущую роль в тактическом построении «Аталанты».

Руслан провел 42 поединка во всех турнирах за бергамасков. На его счету десять результативных ударов и более пятнадцати голевых передач. Наставник разрешает Малиновскому импровизировать на поле и смещаться с позиции атакующего хавбека во фланги. В некоторых матчах Малиновский играл ярко выраженного форварда.

«Аталанта» предпочитает ртутный футбол с высоким прессингом, поэтому от футболистов требуется 100 процентная готовность к каждому поединку. Малиновский не позволяет себе расслабиться и постоянно выходит в стартовом составе. Больше того, Руслан играет практически без замен.

Фантастическая форма хавбека радует и наставника национальной сборной. Мудрый Шевченко знает, как важно иметь в составе тонкого атакующего хавбека, способного одной передачей перевернуть ход матча.

Весьма вероятно, что Малиновский начнет все матчи грядущего европейского футбольного первенства в старте. Полузащитник достиг отличного взаимопонимания с Зинченко. Пара европейских звезд составляет грозную силу. Желаем Руслану получить звание и лучшего игрока июня, но уже на Евро, в составе национальной команды.