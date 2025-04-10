В Севастополе пройдет благотворительная ярмарка

В это воскресенье, 13 апреля, на территории Владимирского собора-усыпальницы адмиралов состоится весенняя благотворительная ярмарка.

Её проведёт Гуманитарная миссия Севастополя.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, все вырученные средства пойдут на помощь детям и пожилым людям, живущих во фронтовых сёлах в зоне СВО. Также будет организован сбор продуктов питания, лекарств и средств гигиены для людей на линии фронта и сбор писем.

Как принять участие:

принести постную выпечку, сделанную своими руками (пироги, пирожки, торты, канапе, бутерброды, вафли и др.). Обратите внимание: выпечку для ярмарки можно принести в субботу, 12 апреля, в церковную лавку Владимирского собора, или в воскресенье, 13 апреля, на саму ярмарку, начиная с 8 часов утра;

принести подарки ручной работы для продажи на ярмарке;

прийти на ярмарку и купить что-нибудь;

провести благотворительный мастер-класс для детей или взрослых.

Ярмарка откроется в 10 часов утра и продлится до 13 часов.

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Ольга Сурикова