В Севастополе пройдет благотворительная ярмарка

В это воскресенье, 13 апреля, на территории Владимирского собора-усыпальницы адмиралов состоится весенняя благотворительная ярмарка.
Её проведёт Гуманитарная миссия Севастополя.
Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, все вырученные средства пойдут на помощь детям и пожилым людям, живущих во фронтовых сёлах в зоне СВО. Также будет организован сбор продуктов питания, лекарств и средств гигиены для людей на линии фронта и сбор писем.
Как принять участие:
принести постную выпечку, сделанную своими руками (пироги, пирожки, торты, канапе, бутерброды, вафли и др.). Обратите внимание: выпечку для ярмарки можно принести в субботу, 12 апреля, в церковную лавку Владимирского собора, или в воскресенье, 13 апреля, на саму ярмарку, начиная с 8 часов утра;
принести подарки ручной работы для продажи на ярмарке;
прийти на ярмарку и купить что-нибудь;
провести благотворительный мастер-класс для детей или взрослых.
Ярмарка откроется в 10 часов утра и продлится до 13 часов.
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Ольга Сурикова