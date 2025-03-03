Основные работы по уборке и вывозу мазута в Севастополе завершены

Волонтёров к работам на побережье не привлекаются.

За все время работ вывезли 839 тонн загрязненного грунта.

Продолжается помощь пострадавшим птицам в государственной ветеринарной клинике. Сейчас там находятся на реабилитации 11 птиц.

С 1 марта водолазы Главного управления МЧС России по Севастополю и Спасательная служба Севастополя начали обследовать береговую черту и морское дно на Золотом и Серебряном пляжах. На этой неделе специалисты планируют завершить проверку основной части береговой линии.