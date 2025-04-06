Пляжи Краснодарского края вновь «атакует» мазут

У берегов Анапы шторм вынес на берег мелкие фракции мазута, это было обнаружено во время ежедневного утреннего мониторинга, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выброс произошел на побережье между ст.Благовещенской и с.Витязево недалеко от детского лагеря «Приморский». Команды Успенского, Красноармейского и Калининского районов приступили к уборке нефтепродуктов. На участках, где не зафиксированы выбросы, продолжается деликатная уборка.

Фото: Оперативный штаб — Краснодарский край

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