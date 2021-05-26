Севастопольцы возмущены стоимостью туалета в Балаклаве

Дороже только в Москве

Стоимость туалета на набережной в Балаклаве вызвала бурное обсуждение в одной из групп социальной сети Вконтакте. Желающих сходить по нужде в более менее цивилизованной уборной предлагается за 40 рублей.

Тема оказалась настолько горячей, что буквально за день набрала более 21 тысячи просмотров и оказалось бурно обсуждаемой.

Практически все комментаторы высказывались за то, что цена слишком высока за такое удовольствие. И, справедливости ради, предлагали пройтись дальше по набережной и сходить в туалет за 20 рублей, но в менее презентабельный и ухоженный.

При этом некоторые участники обсуждения рассказывали, что в Москве сходить в туалет дешевле, чем за 50 рублей не получится. И даже прикладывали фото, где с большим комфортом в исторических апартаментах можно опорожниться за 200 рублей или там же принять душ за 1000 рублей.

Приведен был пример и северной столицы, где, по словам комментирующих, можно зайти в уборную в любом заведении совершенно бесплатно.

«В Питере уже давно закон принят, что обязаны пускать в туалет граждан в любом заведении. Закон был принят, т.к в центре кругом воняло ссаниной. Теперь никаких проблем. Почему тут так не сделать», –написал Антон Виноградов.

Напомним, на сайте Единой информационной системы в сфере закупок опубликован контракт, заключенный между ГБУ «Парки и скверы» и ИП Еленой Чмиль, на услуги по обслуживанию мобильных туалетных кабин (биотуалетов), стоимостью 19 млн 220 тыс рублей.

Интересно, что стоимость контракта, заключенного с этим же подрядчиком на аналогичные виды работ на 2020 год, была почти в пять раз меньше и составляла 3 млн 899 тыс рублей.

Ольга Сурикова

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com