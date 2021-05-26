В Севастополе открыто уголовное дело за продажу автозаправочного комплекса

Город вернул только нефтебазу и четыре заправки, еще четыре остались у частной компании

В Севастополе продолжают выяснять обстоятельства продажи по заниженной стоимости ГУПС «Городской автозаправочный комплекс». По данному факту даже возбуждено уголовное дело.

Об этом выступая с отчетом о работе правительства за 2020 год заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Уже открыто уголовное дело, которое будет расследовать обстоятельства и адекватность стоимости, за которую этот объект ушел из городского имущества», — рассказал Развожаев.

Отметим, что в январе прошлого года появилась информация, что ГУПC «Городской автозаправочный комплекс», проданный в частные руки, вернули в собственность города.

Но тогда речь шла о возвращении нефтебазы в Инкермане и четырех заправок. В то время как единственная компания, вышедшая на аукцион по продаже автозаправочного комплекса в 2019 году, ООО «Севастопольнефтепродукт» приобрела 8 заправок и нефтебазу за 100 млн рублей.

Примечательно, что раньше имущество ГУПС «Городской автозаправочный комплекс» принадлежало украинскому олигарху Игорю Коломойскому и было национализировано решением правительства Севастополя во главе с губернатором Сергеем Меняйло.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя