Лодку со строительным мусором разместили прямо на улице Ленина в Севастополе

Скоро на Нахимова будут ставить

Предприятие ООО «Биопартнер» разместило лодку со строительным мусором прямо на проезжей части одной из центральных улиц Севастополя – улице Ленина, напротив городского центра культуры и искусств и в нескольких ста метров от правительства и заксобрания Севастополя.

Свидетельством такому нецелесообразному поступку стал непосредственно корреспондент «Севкора».

По мнению нашей редакции, подобное поведение перевозчика строительных отходов является открытым неуважением к Севастополю и севастопольцам. Такими темпами лодки со строительным мусором скоро «украсят» площадь Нахимова.

Напомним, проблема вывоза и переработки строительных отходов является крайне болезненной для нашего города. Так как единственный работающий полигон в Первомайской балке не имеет права принимать строительный мусор. Перевозчики должны вывозить его в Белогорский район Крыма, чтобы сэкономить многие из них попросту вывозят его на несанкционированные свалки под Севастополем, а иногда и в непосредственной близости от жилых домов.