В Севастополе пропал 11-летний мальчик

Мальчик уже сбегал из дома
В севастополе 15 марта пропал 11-летний ребенок — Герман Станислав Павлович, сообщает отдел уголовного розыска УМВД России по Ленинскому району г. Севастополя.
Мальчик, 15 марта 2021 года около 15:00 вышел из дома по адресу: г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 45, и до настоящего времени не вернулся.
Ранее уходил из дома, состоит на профилактическом учёте в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району.
Приметы: на вид 11 лет, худощавого телосложения, рост около 140 см, волосы русые короткие. Особые приметы: шрам на кисти правой руки около 10 см.
Одет: тёмно-синяя куртка, спортивные брюки серого цвета, чёрные ботинки.
При себе имел игровую приставку.
Всех, кто владеет какой-то информацией просят обращаться по телефону +79788081498 или 102