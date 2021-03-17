В Севастополе пропал 11-летний мальчик

Мальчик уже сбегал из дома

В севастополе 15 марта пропал 11-летний ребенок — Герман Станислав Павлович, сообщает отдел уголовного розыска УМВД России по Ленинскому району г. Севастополя.

Мальчик, 15 марта 2021 года около 15:00 вышел из дома по адресу: г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 45, и до настоящего времени не вернулся.

Ранее уходил из дома, состоит на профилактическом учёте в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району.