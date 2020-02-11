Севастопольцы стали чаще брать кредиты

В 2019 году жители Севастополя получили в банках около 1300 ипотечных жилищных кредитов на сумму 3 млрд рублей. Количество заключенных договоров по сравнению с 2018 годом увеличилось почти в полтора раза.

Как и в большинстве российских регионов, в прошлом году севастопольцы брали ипотеку в среднем на 18 лет. Сумма ипотечного займа – в пределах 2,3 млн рублей, что незначительно выше среднего общероссийского показателя в 2,2 млн рублей.

В общем объеме кредитования физических лиц в Севастополе по итогам 2019 года доля ипотеки занимает около 23% (в целом по России – 20%). Всего севастопольцам в прошлом году выдано кредитов на сумму около 13 млрд рублей, включая овердрафты, ипотеку и иные виды кредитования.

По материалам Отделения Севастополь Южного ГУ Банка России

Фото: aif.ru