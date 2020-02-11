В Севастополе ограничат движение из-за учений

11 и 12 февраля с 10:00 до 14:00 будут проходить антитеррористические учения на железнодорожном вокзале «Севастополь», а также на прилегающей территории (площадь Вокзальная, перекресток дорог: ул. Вокзальная – ул. Котовского). В учениях будет задействована специальная техника.

Возможны временные ограничения прохода граждан и проезда личного автотранспорта. Режим функционирования объектов железнодорожной инфраструктуры меняться не будет.

Кроме того, 12 февраля с 09:00 до 14:00 учения продолжатся на железнодорожной станции «Мекензиевы горы» и прилегающей к ней местности.

Граждан просят заранее планировать запасные маршруты.

По материалам ИА «Севастополь»

Фото: Павел Кульков