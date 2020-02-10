Происшествия

В Гагаринском районе горел частный дом, один человек погиб

10-02-2020
выпускающий редактор
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10 февраля в СТ «Связист» загорелся частный одноэтажный дом.
 
К месту сразу же выдвинулось два отделения 6 пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения.
Спасатели вскрыли входную дверь и обнаружили внутри одного пострадавшего.  Сотрудниками
скорой помощи на месте установлен факт его гибели.
 
Площадь пожара составила 25 квадратных метр.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники ГУ МЧС России по городу Севастополю, полиции и следственного комитета РФ.
 
По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)

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