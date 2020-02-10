В Гагаринском районе горел частный дом, один человек погиб

10 февраля в СТ «Связист» загорелся частный одноэтажный дом.

К месту сразу же выдвинулось два отделения 6 пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения.

Спасатели вскрыли входную дверь и обнаружили внутри одного пострадавшего. Сотрудниками

скорой помощи на месте установлен факт его гибели.

Площадь пожара составила 25 квадратных метр.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники ГУ МЧС России по городу Севастополю, полиции и следственного комитета РФ.

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)