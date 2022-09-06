Доступ на скейтплощадку в Динопарке ограничен

В Севастополе в Динопарке доступ на скейплощадку, которая давно находится в аварийном состоянии, коммунальщики ограничили сигнальными лентами и разместили предупредительные уведомления. Об этом в своей Telegram сообщил глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Он пояснил, что это было сделано для обеспечения безопасности нахождения детей в Динопарке.

Когда будет проводиться ремонт площадки он не уточнил, только добавил, что финансирования на этот объект еще нет.

«До проведения ремонтных работ доступ на скейтплощадку временно ограничен.

На сегодняшний день рассматривается вопрос по выделению финансирования на проведение необходимого ремонта», — рассказал глава горхоза.

Напомним, издание «Севкор» уже писало о плохом состоянии тренажеров и рампы для для скейтбординга в парке.

Ольга Сурикова