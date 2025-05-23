Севастопольцы обсуждают пляжную лестницу: сначала установили, теперь демонтировали

В Севастополе лестница на пляже у парка Анны Ахматовой стала настоящей героиней недели. Сначала в сети появилось видео, где новая конструкция, установленная совсем недавно, выглядит, мягко говоря, странно. Пользователи с иронией предположили, что «Д’Артаньяна снова подставили» — намёк на отчёт городских служб о готовности пляжа, который теперь вызывает только вопросы.

Лестница быстро стала «звездой» местных Telegram-каналов и вызвала волну недоумения среди горожан.

И вот — продолжение истории. Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, конструкцию уже демонтировали. Теперь её будут переделывать с привлечением водолазов и использованием подводной сварки — обещают, что в этот раз всё будет по правилам.

Оператору пляжа поручено завершить работы до начала купального сезона. Что ж, ждём возвращения лестницы — на этот раз, надеемся, в лучшей форме.

Напомним, фонари на Приморском бульваре признаны «китайским фуфлом».

Дмитрий Островский

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