Фонари на Приморском бульваре признаны «китайским фуфлом»

Сегодня, 7 мая, на заседании Правительства Севастополя было принято решение о замене, уже установленных на Приморском бульваре опор освещения. Вопрос о «поюще-танщующих» фонарях на обновленной набережной поднял лично губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Глава города публично отчитал исполняющую обязанности директора департамента городского хозяйства Наталью Гуляеву за качество столбов. По поручению губернатора, нынешние конструкции уберут. По мнению градоначальника, их следует поставить в скверы или во дворы жилых кварталов, а на набережной установить литые, чугунные фонари с красивым и достойным дизайном, и с полноценной тумбой в основании, а также декором.
Напомним, проблема вызвала широкий резонанс в социальных сетях после публикации видео местным СМИ 5 мая. Позже корреспондент «Севкора» зафиксировал дрожание уже не одной, а нескольких опор. Видео, где одна из опор заметно дрожит, собрало множество комментариев в соцсетях.
Дмитрий Островский