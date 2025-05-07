Фонари на Приморском бульваре признаны «китайским фуфлом»

Сегодня, 7 мая, на заседании Правительства Севастополя было принято решение о замене, уже установленных на Приморском бульваре опор освещения. Вопрос о «поюще-танщующих» фонарях на обновленной набережной поднял лично губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Это не столбы — камертоны какие-то. Задачи не было музыкальные инструменты настраивать на набережной. Речь шла о том, что там будут капитальные, литые, полноценные фонари, а не какое-то фуфло китайское», — отметил Развожаев.

Глава города публично отчитал исполняющую обязанности директора департамента городского хозяйства Наталью Гуляеву за качество столбов. По поручению губернатора, нынешние конструкции уберут. По мнению градоначальника, их следует поставить в скверы или во дворы жилых кварталов, а на набережной установить литые, чугунные фонари с красивым и достойным дизайном, и с полноценной тумбой в основании, а также декором.

Напомним, проблема вызвала широкий резонанс в социальных сетях после публикации видео местным СМИ 5 мая. Позже корреспондент «Севкора» зафиксировал дрожание уже не одной, а нескольких опор. Видео, где одна из опор заметно дрожит, собрало множество комментариев в соцсетях.

Дмитрий Островский

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