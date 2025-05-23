Четыре выходных подряд: как отдыхаем в июне 2025 года

В июне 2025 года россиян ждут продолжительные выходные в честь государственного праздника — Дня России. Согласно постановлению Правительства РФ от 4 октября 2024 года № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году», выходной с 8 марта был перенесён на пятницу, 13 июня. В результате получится целых четыре выходных подряд — с 12 по 15 июня.

Для тех, кто работает по пятидневной неделе, выходными днями в июне станут:

1 июня (воскресенье),

7–8 июня (суббота и воскресенье),

12 июня (четверг) — День России,

13–15 июня (пятница — воскресенье) — благодаря переносу выходного,

21–22 июня (суббота и воскресенье),

28–29 июня (суббота и воскресенье).

Среда, 11 июня, будет предпраздничным и сокращённым рабочим днём.

Таким образом, главный блок июньских каникул продлится с четверга по воскресенье — отличная возможность спланировать мини-отпуск.

Дмитрий Островский

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