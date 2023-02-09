Севастопольцы неохотно кладут деньги в банк

Севастополь занял 75 строчку в рейтинге регионов России по банковским вкладам, сообщает агентство РИА-Рейтинг.

В среднем горожане держат в банке чуть более 80 тыс рублей – это примерно 2,4 средние зарплаты севастопольца. За прошлый год этот показатель вырос на 3 %. Валютные вклады составляют всего 1,4 % от общего числа вложений.

В целом по стране количество вкладов за 2022 год увеличилось на 3, 9%, а лидером рейтинга является Москва. В столице средний вклад составляет около 1 млн рублей, что составляет 11, 4 среднемесячные зарплаты москвича.

Тем не менее, в столице в 2022 году количество вкладов сократилось на 2 %.

Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 553 тысячи рублей вкладов в банках, что почти в два раза меньше, чем у Москвы. Заметное отставание северной столицы от Москвы связано во многом с более выраженной концентрацией сверхбогатых россиян в Москве.

Лидером по приросту вкладов снова является Ненецкий автономный округ, где вклады выросли почти на 60%, после прироста на 40% в прошлом году. Второй результат по динамике у Чеченской Республики – +23,5%. В целом согласно результатам исследования, в 5 регионах прирост вкладов оказался выше 15%, а двузначным в процентном исчислении он был в 31 регионе. В 14 регионах прирост был на уровне менее 5%.

Напомним, Севастополь занял лидирующую позицию в рейтинге городов России по уровню снижения цены квадратного метра жилья в новостройках. За январь стоимость упала на 3, 2 %. Об этом сообщают аналитики портала Mirkvartir. ru.