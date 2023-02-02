Севастополь лидер по снижению цены квадратного метра жилья в новостройках

Севастополь занял лидирующую позицию в рейтинге городов России по уровню снижения цены квадратного метра жилья в новостройках. За январь стоимость упала на 3, 2 %. Об этом сообщают аналитики портала Mirkvartir. ru.

Цена новых квартир в Севастополе в целом упала на 4, 3 % — это третий показатель в стране, больше только в Волжском (- 5%) и Сочи (- 5, 1%).

В целом по стране аналитики отмечают сокращение всего что можно: спроса, предложения, средней площади квартир и средней цены лота.

Напомним, цены на недвижимость в Севастополе за 7 лет с 2014 по 2021 год выросли более чем на 300 %

Дмитрий Островский