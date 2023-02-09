Севастопольца приговорили к 8 годам колонии за убийство на почве музыкальных пристрастий

Суд приговорил к восьми годам колонии 45-летнего жителя Севастополя, признав его виновным в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Как уже известно, вечером 23 сентября 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле магазина на пр. Генерала Острякова, д. 250, начал спорить с незнакомцем о переводе звучавшей в кафе песни. В разгар ссоры мужчина сходил в магазин, где купил хозяйственный нож, а вернувшись, нанес им удар в область шеи своего оппонента. От полученного ранения потерпевший скончался на месте преступления на глазах у жены.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил поддержанный государственным обвинителем гражданский иск вдовы о взыскании с него материального ущерба и компенсации морального вреда на сумму более 1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Ольга Сурикова