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Севастопольцы недовольны мусорным коллапсом

30-06-2021
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И не только они

Согласно опросу, проведенному «Севкором» в социальных сетях 70,7 % севастопольцев недовольны ситуацией, сложившейся вокруг уборки городских территорий и растущим количеством свалок мусора.

В опросе приняли участие 530 подписчиков нашего ТГ-канала  и сообщества в социальной сети «ВКонтакте», которых мы спросили, довольны ли они ситуацией с уборкой дворов, улиц и вывозом мусора.

Мнения разделились следующим образом:

  • Конечно доволен – 103 (19, 43 %);
  • Доволен, но с этим у нас всегда были проблемы – 52 (9,8%);
  • Конечно не доволен – 235 (44, 3 %);
  • Не доволен, в этом году хуже – 140 (26, 4 %).

Сразу скажем, что наш опрос не претендует на достоверность и репрезентативность, но тренд налицо.

Заметим, что не только наши читатели видят негативные изменения в системе обращения ТКО, 8 июня депутаты заксобрания в рамках ежегодного отчета директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова спрашивали главного хозяйственника, с чем связано ухудшение ситуации с мусором.

«Люди обращаются с огромными просьбами по мусору, что-то происходит, у нас, что резко упала собираемость за сбор мусора?! Что значит мы отдали муниципалитетам, какими кадрами они и за какой счет должны все это делать?» — добивалась ответа от Горлова вице-спикер заксобрания Татьяна Лобач.

Ее поддержала депутат Екатерина Бубнова: «Отработано ли и как именно отработанно финансирование и производство этих работ?! Потому что с тех пор как случилась эта передача полномочий город в районах, за исключением центра, больше похож на заросший огород».

Директор горхоза связал проблемы с саночисткой придомовых и общественных территорий, а также качеством уборкой мусора с передачей этих полномочий муниципалитетам. И все трудности носят «временный» характер.

«Муниципальными округами была проведена процедура отбора данных организаций через конкурсы по 44 – ФЗ, было, конечно и понижение, тот же объем, который у нас осуществлялся «Парками и скверами» также передан муниципальным округам. Соответственно процедура проведения торгов, наверное, немножко разорвала периоды для выполнения работ подрядными организациями», — ответил депутатам Горлов.

Заметим, что в анонимных ТГ-каналах Севастополя блогеры сообщали о занижении цены на уборку на 80 %.

Тем не менее, «временные трудности» растянулись на достаточно долгий период. О проблеме с мусором и уборкой города еще в марте говорил губернатор. На аппаратном совещании Михаил Развожаев дал поручение чиновникам из горхоза и госжилнадзора наладить работу государственных управляющих компаний, а также обеспечить чистоту контейнерных площадок и регулярность вывоза мусора.

Однако, к маю ситуация не поменялась, а чиновники и хозяйственники начали перекладывать ответственность друг на друга.

«Коллег всех надо правильно настроить на взаимодействие, все, насколько я знаю, деньги переданы, контракты отыграны, соответственно надо просто настроить работу и перестать выяснять отношения», — обратился Развожаев к профильному заместителю Николаю Жигулину на аппаратном совещании 31 мая.

На этой неделе губернатор в очередной раз обратился к своему заместителю с вопросами о причинах коллапса в сфере обращения отходов.

«С чем связано концептуальное противоречие, что у нас бывает по несколько дней некоторые контейнерные площадки, не убираются, вы пришли к пониманию, что происходит? Подрядчик у нас есть — серьезный, все отторговано, контракты заключены, все правила написаны, почему не убирают мусор? В чем проблема?» — спрашивал глава города у Жигулина.  

Профильный зам рассказал, что его подчиненные постоянно отрабатывают все «точки притяжения» в ручном режиме, однако отметил, что в некоторых случаях жители сами сваливают мусор вокруг контейнерных площадок, а не в специально предназначенные для этого контейнеры.

«Есть проблемы точечные, где-то, например, тоже население, стоят пустые контейнеры, вокруг заваленные мусором, а контейнеры пустые. Подъезжает машина – выгружается, прямо непосредственно на площадку, не выбрасывая в контейнер», — рассказал он.

По нашему мнению, все вышеперечисленное явно говорит об ухудшении ситуации с мусором в нашем городе.

8 июня на заседании заксобрания председатель комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов рассказал, что региональному оператору  по вывозу мусора ООО «БГС» не хватает средств, а в ТГ-каналах сообщалось о сокращении региональным оператором количества контейнеров.

Очевиден и тот факт, что управляющие компании не справляются с содержанием мест сбора мусора, ведь именно в их компетенции убирать мусор, разложенный вокруг большинства контейнерных площадок.

Можно уверенно говорить, что перед городом остро стоит проблема качества саночистки территорий, вывоза мусора, которую пока что решить не получается.

Дмитрий Островский

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