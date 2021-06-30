Путин об эсминце у берегов Севастополя: Даже, если бы мы потопили этот корабль, войны бы не случилось

Противники России не готовы развязать мировой войну

Во время прямой линии президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что провокация с эсминцем у берегов Севастополя не могла послужить началом третьей мировой войны.

«Мы стояли на грани мировой войны? Да, нет конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно было пре6дставить, что мир оказался бы на грани третьей мировой войны. Те, кто это делают знают, что они не могут выйти победителями из нее. Не думаю, что мы бы порадовались такому развитию событий, но мы то знаем, за что боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее», — подчеркнул глава государства.

В целом инцидент с британским эсминцем президент страны охарактеризовал как провокацию со стороны блока НАТО:

«Это, конечно, провокация совершенно очевидная. Что хотели показать и каких целей хотели достичь провокаторы? Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами, потому что британец зашел в наши территориальные воды днем, а рано утром в 7.30 с одного из военных натовских аэродромов взлетел американский стратегический самолет. Было очевидно, что эсминец зашел, преследуя военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть наши вооруженные силы, смотрели, что где у нас включается, что где находится».

Путин связал также инцидент с эсминцем с недавно прошедшей в Женеве своей встречей с президентом США Джо Байденом.

«Спрашивается, а зачем нужно было совершать такую провокацию, ради чего? Чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации», — считает он.

Ранее аналогичную с президентом позицию высказал глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик уверен, что эта провокация не повлияет на отношения НАТО и России, так как не нужно пугать Третьей мировой войной.

«Не надо нас пугать Третьей мировой войной. Никогда Запад и НАТО не будут воевать с Россией. Мы можем весь британский флот затопить, если он сунется к берегам Крыма и ничего нам не будет. Запад и НАТО всегда пойдут с самым сильным союзником, а Украина им близко не нужна … Именно Россия уже указывает всему миру, что и как нужно делать», — уверен он.

Жириновский провел аналогию между инцидентом с эсминцем Defender и событиями Крымской войны 1853-1856 годов, когда в том числе и британские корабли также двигались в направлении Севастополя.

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender пересёк государственную границу России в 11:52 и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, в 12:19 самолёт Су-24м выполнил «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца. Использовались авиационные бомбы ОФАБ-250. После этого, в 12:23, эсминец Defender покинул границы территориального моря Российской Федерации, сообщило Минобороны.

Дарья Тимофеева