Севастопольцы не заплатили имущественных налогов на 200 млн рублей

В России до 1 декабря необходимо было заплатить имущественные налоги. Однако не все жители Севастополя оплатили их.
«Совокупная задолженность по имущественным налогам физических лиц на 2 декабря составляет более 216 миллионов рублей, из них по сроку уплаты 1 декабря 2022 года – 137 миллионов рублей», – сказано в сообщении пресс-службы регионального управления Федеральной налоговой службы.
На прошлой неделе налоговики организовали работу мобильного офиса у центрального входа одного из торговых центров города. К инспекторам обратилось 72 гражданина, 23 из которых были вручены платежные документы на погашение задолженности в общей сумме более 166 тысяч рублей, в том числе по начислениям имущественных налогов – 64 тысячи рублей и 102 тысячи рублей по задолженностям предыдущих лет.
Также сотрудники налоговой службы инвентаризировали машины, которые стояли на парковке ТЦ. Из 38 было выявлено 12 должников на общую сумму более 61 тысячи рублей.
В управлении отметили, что уплаченные налоги избавят налогоплательщика от дополнительных расходов в виде пени за каждый календарный день просрочки, а также в дальнейшем принудительного взыскания с арестом имущества.
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Ольга Сурикова