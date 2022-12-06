Севастопольцы не заплатили имущественных налогов на 200 млн рублей

В России до 1 декабря необходимо было заплатить имущественные налоги. Однако не все жители Севастополя оплатили их.

«Совокупная задолженность по имущественным налогам физических лиц на 2 декабря составляет более 216 миллионов рублей, из них по сроку уплаты 1 декабря 2022 года – 137 миллионов рублей», – сказано в сообщении пресс-службы регионального управления Федеральной налоговой службы.