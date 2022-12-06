Севастопольские моржи официально открыли сезон

На пляже парка Победы прошли соревнования, посвященные открытию сезона зимнего плаванья в Севастополе.

В них приняли участие 114 спортсменов из Севастополя, Анапы и Геленджика. Возраст участников от 18 до 76 лет.

«В соревнованиях могут принять участие любые спортсмены, предварительно зарегистрированные», — отметил президент федерации зимнего плаванья Севастополя Алла Митько.

Соревнования проводились в возрастных категориях: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 и 70+. Также мужчины соревновались отдельно, женщины отдельно.

Соревнования организованы федерацией зимнего плаванья Севастополя при поддержке управления по делам молодежи и спорта.

Дарья Тимофея

Фото: Геннадий Абазин