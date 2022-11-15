Развожаев предлагает увеличить налог на недвижимость в Севастополе

Правительство Севастополя планируют поднять на сессии Заксобрания вопрос повышения налогов на недвижимость. Об этом сегодня, 15 ноября, в ходе заседания правительства сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В ходе обсуждения основных направлений бюджетной и налоговой политики Севастополя, Развожаев подчеркнул, что вопросы налогообложением собственности на следующий год станут ключевыми и с депутатами будет рассматриваться вопрос «более интенсивной динамики увеличения налогов на имущество».

При этом и.о.директора департамента финансов города Алексей Плотников отметил, что в условиях нынешней ситуации «мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, исходим из всех возможных ситуаций» и предусматриваются варианты, при которых город будет иметь возможность за счет собственных поступлений обеспечивать первоочередные платежи, зарплаты и соцвыплаты.

В связи с этим губернатор поставил задачу заняться наведением порядка в имущественно-земельной сфере и легализации доходов малого и среднего бизнеса

«Что касается земельно-имущественных отношений, это безусловная задача на следующий год: привести в порядок, что является объектом налогообложения. Получается, что сегодняшняя ставка на трехэтажный дом на Фиоленте налогом не облагается, потому что составляет по исчислению меньше ста рублей. Если Севастополь мог себе раньше позволить такую роскошь, то сейчас непозволительно: нам нужны средства, чтобы выполнять социальные обязательства. Никто не говорит о сверхросте налогов, но нужно, чтобы они были пусть не равные среднероссийским, но хотя бы приближены к налогам в соседних регионах», — подчеркнул глава города.

По его мнению, упорядочивание вопросов с собственностью позволит увеличить собственные доходы города.

«Надо с собственностью порядок наводить и получать реальные доходы с недвижимости, которой владеют небедные люди, имеющие не один дом, не один земельный участок, а они ничего не вносят в формирование бюджета», — заключил губернатор.

Напомним, в этом году уведомления о необходимости уплаты имущественного налога получат около 151 тысячи жителей Севастополя.

Ольга Сурикова