Налог на имущество в этом году заплатят более 150 тысяч севастопольцев

В этом году уведомления о необходимости уплаты имущественного налога получат около 151 тысячи жителей Севастополя. В октябре налоговая служба завершает направление гражданам налоговых уведомлений за 2021 год.

При этом более 74 тысяч севастопольцев узнают информацию о начисленных платежах из Личного кабинета, сообщает городское управление Налоговой службы.

Собственники недвижимого имущества, земли и транспортных средств обязаны уплатить имущественный налог не позднее 1 декабря 2022 года.

В Службе пояснили, что уведомления направляются либо по почте, либо в электронном виде размещаются в разделе «Сообщения» интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Отдельно акцентируется внимание, что есть случаи, когда налоговые уведомления не направляются.

Например, при наличии льготы, налогового вычета или иных законодательных оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога. Налогового уведомления не будет также, если общая сумма начисленных имущественных налогов составляет менее 100 рублей.

«Если налоговое уведомление не получено до 1 ноября текущего года, необходимо обратиться в налоговый орган или МФЦ, либо проинформировать налоговую службу через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а при отсутствии личного кабинета — через интернет-сервис ФНС России «Обратиться в ФНС России», — говорится в сообщении ведомства.

К отправляемому сообщению собственник должен приложить копии правоустанавливающих документов на недвижимость и документы, подтверждающие госрегистрацию ТС. При направлении информации в электронном виде рекомендуется прикреплять сканы вышеуказанных документов.