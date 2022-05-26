Горлов прокомментировал ситуацию с закрытием пляжа в Ушаковой балке

Жители Корабельной стороны останутся без водных процедур

Пляж в Ушаковой балке в этом году может быть исключен из списка территорий, где будет разрешено купаться. Об этом в комментариях журналистам рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Он отметим, что там был «плохой анализ воды», как и на городском и Мраморном пляжах.

«Мы приняли решение, этот пляж исключить из списка пляжных территорий. Однако мониторинг там все равно будет проводиться», — подчеркнул Горлов, добавив, что различные службы подключатся к информированию людей о запрете купаться на данном пляже.

Кроме того, он пояснил, почему сейчас огражден забором подход к морю.

«Ушакова балка» сейчас закрыта, потому что будем передавать ее как общественную территорию в обслуживание муниципального округа. За этот период, пока будет идти передача, чтобы там не было захламления, свалочных очагов, соответственно закрыли», — сказал он, добавив, что в течение месяца процедура будет закончена.

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Ольга Сурикова

Фото: gidcrima.ru

