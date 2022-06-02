В Севастополе произошло массовое ДТП в районе улицы Степаняна

У Toyota отлетело даже колесо

В Севастополе 1 июня произошло ДТП с участием четырех машин на подъезде к улице Степаняна, возле дома№53 по улице Вакуленчука. Водитель Toyota не предоставила преимущество при выезде со второстепенной дороги, сообщает пресс-служба городского МВД.

Авария случилась в самый час пик, в 17.45, что привело к серьезной пробке в Гагаринском районе.

Автоледи, управляя автомобилем Тoyota Camry, двигалась со стороны Фиолентовского шоссе. Выезжая со второстепенной дороги на главную, она не предоставила преимущество автомобилю BМW, что привело к столкновению с ним.

«От удара Тoyota отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем КIA. В результате второго столкновения у Тoyota отлетело заднее левое колесо и попало в автомобиль КIA Picanto», — сообщила изданию «Севкор» начальник пресс-службы УМВД России по Севастополю Жанна Марголина.

В результате ДТП пострадали водители автомобилей Тoyota и BМW, которые были госпитализированы в больницу.

Все четверо водителей освидетельствованы на месте, состояние опьянения не выявлено, уточнили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее в Севастополе неадекватная студентка устроила массовое ДТП на Степаняна.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе