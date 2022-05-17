Севастопольцев призывают защититься от последствий укуса клещей

Можно сделать прививку

Весной в парках, скверах, лесах традиционно активизируются клещи — опасные переносчики энцефалита, который поражает центральную нервную систему, что может привести к инвалидности и смерти. В связи с этим севастопольцам предлагают сделать прививку от вирусного энцефалита.

С соответствующим призывом выступил главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения города Сергей Грыга.

Он подчеркнул, что после заражения данным заболеванием риск летального исхода достигает 30%.

При этом симптомы после укуса зараженного клеща человек может почувствовать как течение суток, так и через 10-14 дней. Среди настораживающих признаков он назвал повышение температуры тела до 40 градусов, озноб, боль в мышцах, паралич конечностей, головная боль и слабость. В таком случае следует максимально быстро обратиться за медицинской помощью.

Но лучше всего – предупредить болезнь и сделать прививку как взрослым, так и детям. В городских поликлиниках доступны вакцины Энецевир и Клещ-Э-Вак, говорится в сюжете телеканала «НТС».

В первую очередь Грыга порекомендовал привиться людям, которые работают в парках, скверах, лесникам, дворникам, и проживающим в лесной зоне.

Эпидемиолог отметил, что за последние семь лет в Севастополе удалось избежать заражения горожан клещевым энцефалитом.

«Начиная с 2014-2015 годов в Севастополе, к счастью, не регистрировался клещевой энцефалит. Но другие заболевания, такие как боррелиоз, болезнь Лайма, регистрировались. В городе от 8 до 18 случаев в год есть», — предостерег специалист.

Напомним, директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов сообщил, что в городе планируют обработать от клещей около 230 га.

Ольга Сурикова