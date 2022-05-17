В Севастополе прошло Первенство города по прыжкам в воду



В воскресенье, 15 мая, в бассейне филиала ЦСКА прошло Первенство Севастополя по прыжкам в воду.

Как сообщили в Федерации прыжков в воду и синхронного плавания Севастополя в рамках Первенства соревновались 35, как опытных, так и юных спортсменов в трех возрастных категориях: 8-9, 10-11, 12-13 лет.

Среди прыгунов также были ребята, для которых эти соревнования стали первыми и очень волнительными.

Тем не менее, организаторы соревнований отметили прекрасные результаты среди девочек до 9 лет. Успешно выступили: Дарина Мильцова, Маргарита Матвейшина, София Ангелуца, Милена Чазова, Дана Подмарева и Василиса Чалая.

В группе до 9 лет среди мальчиков были отмечены: Владимир Летов, Савелий Ивонин, Даниил Кобзев, Дмитрий Робштейн, Святозар Кондаков, Никита Веснянкин.

«Среди девушек хочется отметить выступление Аксеновой Арины и Кравченко Полины, а у юношей очень хорошо выступили Галаев Тимофей, Стрельников Ян и Плямко Ростислав. Мы довольны, прошедшими соревнованиями. Ребята себя отлично показали и теперь готовятся ко всероссийским соревнованиям», — сообщила руководитель федерации Наталья Геевская.

По результатам соревнований все прыгуны в воду награждены медалями и грамотами, а также юные спортсмены получили 1-3 юношеские и спортивные разряды.

Лучшие спортсмены примут участие во Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в июле в Ставрополе.

Руководство федерации прыжков в воду и синхронного плавания Севастополя благодарит судей и выражает особую благодарность Юрию Кондакову и Константину Мильцову, оказавшим большую помощь в проведении соревнований.