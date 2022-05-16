Главный коммунальщик Севастополя готовится к нашествию американской бабочки

Обрабатывать начнут с июня

В Севастополе объявлен конкурс на определение подрядчика, который будет заниматься обработкой деревьев от опасного вредителя американской белой бабочки. Об этом 16 мая сообщил журналистам директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Глава департамента рассказал, что в данный момент подрядная организация должна обработать 230 га от клещей. Работы эти начнутся с 20х чисел мая.

При этом 6 мая были объявлены торги и в начале июня будет определен подрядчик, который будет заниматься дезинсекцией растений от американской бабочки. Самый опасный период активности этого вредителя традиционно выпадает на июль-август.

Планируется, отметил Горлов, обработать около 5 тысяч растений.

Кроме этого, «Парки и скверы» уже принимают меры по защите около 200 деревьев от вредителей веществами, которые не требуют лицензионного разрешения.

Напомним, в Севастополе каждый год сотни деревья и растения поражает вредитель —американская белая бабочка. Ее гусеницы поселяются на деревьях и объедают листву, оставляя скелет, опутанный паутиной, а также насекомые заползают с поврежденных деревьях в дома жителей.

Ольга Сурикова