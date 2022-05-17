В Севастополе 19 мая будет ограничено движение в центре города

В городе будут отмечать День пионерии

В центре Севастополя в связи с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня детства и юности, 19 мая ограничат движение транспорта.

Ограничения будут действовать:

– с 00:01 до 07:00 на участке ул. Ленина (от пл. Суворова) – пр-т Нахимова – пл. Лазарева – ул. Генерала Петрова до ул. Одесская, исключение будет действовать для общественного транспорта;

– с 07:00 до окончания мероприятий для всех видов транспортных средств на участке: ул. Ленина (от пл. Суворова) – пр-т Нахимова – пл. Лазарева – ул. Генерала Петрова до ул. Одесская.

Кроме того, с 23:00 18 мая до 19:00 19 мая будут действовать ограничения остановки и стоянки транспорта на площади Нахимова, а также на участке ул. Ленина (от пл. Суворова) – пр-т Нахимова – пл. Лазарева.

На время ограничений часть общественного транспорта изменит схему движения. Посмотреть, как измениться движение автобусов и троллейбусов можно на сайте правительства Севастополя.

Ольга Сурикова