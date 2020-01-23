В эко-парке Лукоморье состоялась акция «Елковорот»

В эко-парке Лукоморье прошла акция «Елковорот». Координатор Нахимовского отделения ЛДПР Наталия Самойленко приняла участие в акции вместе с девятью ребятами из социального приюта.

Основная цель экологической акции – показать детям, что новогодние елки необязательно выкидывать на свалку, их можно переработать, пустить на корм животным и даже старинным русским способом растопить шишками самовар.

В рамках акции активистка Нахимовского отделения ЛДПР преподаватель йоги провела для ребят из приюта мастер-класс по игре на специальном барабане. Также была организована тематическая лекция и викторины.

По словам Наталии Самойленко активисты Нахимовского отделения партии взяли шефство над социальным приютом. Она отметила, что чужих детей не бывает, и ребята, покинутые своими родителями, нуждаются в заботе и внимании со стороны взрослых людей. Они должны понимать, что нужны и есть люди, готовые о них позаботиться.

Координатор напомнила, что в преддверии новогодних праздников активисты Нахимовского отделения вместе с ребятами из социального приюта приняли участие в акции «Зимний папа», а также в празднике, организованном культурным комплексом «Корабел».

Напомним, 25 января акция «Елковорот» пройдет по всему городу, граждан приглашают принести свои новогодние деревья в пункты приема. Деревья будут переработаны.

По материалам пресс-службы Севастопольского отделения партии ЛДПР (и фото)