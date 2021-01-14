В Севастополе продолжает ухудшаться погода

Севастопольцы привыкают к дождю

Сегодня, 14 января, в Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег), сообщает Крымский гидрометцентр.

Ветер северный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+3°,

днем +3…+5°.

При этом в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра 20-25 м/с.

В связи с вторжением арктического холодного воздуха с 16 по 20 января в Крыму ожидается аномально-холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8° ниже климатической нормы.

Максимальные температуры воздуха составят 5-10° мороза, минимальные 10-15° мороза.

Ольга Сурикова