Севастопольцам разрешили определить село, которое подключат к 4G в следующем году

Жители Севастополя могут определить поселок, в котором городские власти в следующем году обеспечат покрытие 4G, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Речь идет о селах с численностью населения от 100 до 500 человек, которые входят в территорию Севастополя. Проголосовать можно до 12 ноября на портале госуслуг по ссылке.

Выбор состоит из сёл Флотское, Оборонное, Пироговка, Павловка, Новобобровка, Озерное, Родниковое, Россошанка, Поворотное, поселок 1-ое отделение Золотой балки.

«Мы понимаем, что в некоторых селах и поселках качество мобильной связи низкое или связь отсутствует вообще, поэтому вопросу подключения населенных пунктов в сельской местности к высокоскоростному интернету уделяется особое внимание. Я призываю севастопольцев проявить активность и проголосовать за поселок, который, по их мнению, нужно подключить к высокоскоростному интернету в первую очередь», – отметила директор департамента цифрового развития Севастополя Александра Осипова.

Принять участие в голосовании может любой гражданин старше 18 лет, который постоянно зарегистрирован в регионе.

Перечень населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек для голосования, размещенный на портале госуслуг, составлен по данным Всероссийской переписи населения 2020 года.

Напомним, правительство Севастополя планирует полностью перейти на покрытие 4G во всех населенных пунктах, входящих в состав города, к маю 2023 года.