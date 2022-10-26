Через Керченскую переправу ограничили провоз «не важных» товаров

На Керченской переправе введено временное ограничение на въезд для грузовых автомобилей, которые перевозят товары не первой необходимости. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ограничение наложено губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

«В приоритете через паромную переправу теперь будут пропускать: скоропортящиеся товары, заморозку, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости; специальные грузы, лекарственные препараты, а также технику, необходимую для восстановления инфраструктуры», – написал Развожаев.

По его словам, такое управленческое решение необходимо для того, чтобы перенаправить часть грузового потока по альтернативному сухопутному маршруту через Мариуполь – Бердянск – Мелитополь. Ориентировочное время в пути от Новоазовска (недалеко от границы Ростовской области) до Республики Крым составляет около 7 часов.

Напомним, власти Крыма прогнозируют, что Керченская паромная переправа проработает еще минимум 1,5 месяца, к этому времени ожидается завершение ремонта Крымского моста.

Фото: Минтранс России