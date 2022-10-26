Правительство Севастополя предлагает внести запрет на продажу алкоголя на период мобилизации

Правительство Севастополя разработало поправки в региональный закон, регулирующий продажу алкогольной продукции. Чиновники просят городской парламент наделить их полномочиями запрещать продажу алкоголя на время мобилизации.

Речь идет о внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона города Севастополя от 26 декабря 2014 года № 93-ЗС «О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в городе Севастополе».

Проект поправок размещен на сайте регионального правительства. Автором поправок выступила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова.

Напомним, 25 октября на сессии заксобрания Севастополя в первом чтении принят закон о социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших участников специальной военной операции.