Севастопольцам предложили обсудить проект сквера в Голландии

Сквер им. Святого благоверного князя Александра Невского

Жителям Северной стороны Севастополя предложено обсудить проект «Капитальный ремонт сквера им. Святого благоверного князя Александра Невского» в поселке Голландия, в районе набережной. Написал в соцсети ВКонтакте руководитель проекта «Моя сторона Северная» Андрей Руденко.

В рамках проектирования было принято решение разделить участок на две зоны.

Первая зона представляет собой набережную Севастопольской бухты. Предусмотрены места, где отдыхающие смогут насладиться видом моря, в том числе поручни и лежаки.

Набережная и аллея будут замощены современной тротуарной плиткой. На аллее будут установлены лавочки, вазоны, клумбы с цветами, благодаря фонарным столбам, местность будет освещаться полностью.

Вторая зона представляет собой из себя сквер им. Александра Невского с памятником в полный рост, установленный в центральной части этой зоны. Сквер планируется разделить террасами. Ключевой точкой станет терраса, которая будет представлять из себя плоский диск с вымощенной галькой средней частью, возвышающийся над остальным рельефом и образующим смотровую площадку, с которой будет видно Севастопольскую бухту и город. На этой площадке разместится зона фудкорта.

Заказчик: ГБУ «Парки и скверы»

Подрядчик и автор проекта: ООО «Геоэкопроект»

Проект «Капитальный ремонт сквера им. Святого благоверного князя Александра Невского» пройдет общественные обсуждения с жителями микрорайона. Жители сами смогут принять участие в улучшении проекта, внести свои предложения и пожелания. О времени и дате будет сообщено позже.

Севастопольцам предложено все замечания писать на странице общественника под постом о грядущей реконструкции.

Напомним, Правительство Севастополя выставило на общественные обсуждения проект изменения планировки культурного кластера на мысе Хрустальный. Пока для визуализации представлены два объекта — Театр оперы и балета и Академии хореографии.

Фото: Андрей Руденко/vk.com