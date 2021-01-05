COVID-19 Город

В Севастополе от коронавируса умерли восемь человек за сутки

05-01-2021
админ
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Заболели 88 человек

По состоянию на утро 5 января зарегистрированы 88 новых случаев заболевания COVID-19. 

64 человека выписаны после выздоровления. Умерли восемь человек в возрасте от 45 до 89 лет. Во всех случаях течение болезни было осложнено тяжёлыми хроническими заболеваниями. 

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7194 человек. В настоящий момент выздоровели 6635 человек, 253 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 175 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм –  207 человек. 

Под наблюдением находится 596 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.  

 

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.  

 

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

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