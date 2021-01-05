В Севастополе от коронавируса умерли восемь человек за сутки

Заболели 88 человек

По состоянию на утро 5 января зарегистрированы 88 новых случаев заболевания COVID-19.

64 человека выписаны после выздоровления. Умерли восемь человек в возрасте от 45 до 89 лет. Во всех случаях течение болезни было осложнено тяжёлыми хроническими заболеваниями.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7194 человек. В настоящий момент выздоровели 6635 человек, 253 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 175 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 207 человек.

Под наблюдением находится 596 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.