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В Севастополе начались обсуждения культурного кластера на мысе Хрустальном

25-12-2020
админ
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Севастопольцы увидели ту же «чайку», которую они ранее критиковали

Правительство Севастополя выставило на общественные обсуждения проект изменения планировки культурного кластера на мысе Хрустальный. Пока для визуализации представлены два объекта — Театр оперы и балета и Академии хореографии, а также элементы концепции благоустройства парка, проектирование которого планируют начать в следующем году.

Материалы опубликованы на сайте Департамента архитектуры и градостроительства.

Сообщается, что на Ленина, 25, в СЦКиИ будет организована экспозиция.

Прием заявок завершится 7 января, а обсуждения закроют 18 января.

 

В описании говорится, что на всей открытой территории кластера планируется сделать большой парк — с пешеходными зонами и маршрутами.

«Будет большая площадь озеленения, парковочные места. Зрительный зал Театра оперы и балета рассчитан на 1,1 тыс. посетителей. Архитектуре и концепции здания может позавидовать любой город мира. Важно, что здание Театра предполагает большое количество современных общественных пространств, которые будут открыты для свободного посещения постоянно, а не только в дни постановок», — говорится на сайте правительства. ⠀

Относительно Академии хореографии говорится, что она выполнена в современном стиле и состоит из образовательного блока и кампуса. В здании планируется бассейн, зрительный и хореографический залы.

Академией в Севастополе руководит Сергей Полунин. Уже состоялось 2 набора.  Планируется, что выпускные экзамены они будут сдавать в уже в новом современном зале Севастопольской академии. ⠀

«Что касается музейного комплекса, то его архитектурный облик ещё не сформирован, на предполагаемом месте его размещения сейчас идут археологические раскопки. Окончательного решения о строительстве комплекса на этом месте еще не принято. Также готовится Всероссийский архитектурный конкурс на концепцию Мемориального комплекса Героическим защитникам Севастополя», — отметили в правительстве.

Ранее эту же информацию озвучил в своем интервью губернатор Михаил Развожаев.

 

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