В Севастополе начались обсуждения культурного кластера на мысе Хрустальном

Севастопольцы увидели ту же «чайку», которую они ранее критиковали

Правительство Севастополя выставило на общественные обсуждения проект изменения планировки культурного кластера на мысе Хрустальный. Пока для визуализации представлены два объекта — Театр оперы и балета и Академии хореографии, а также элементы концепции благоустройства парка, проектирование которого планируют начать в следующем году.

Материалы опубликованы на сайте Департамента архитектуры и градостроительства.

Сообщается, что на Ленина, 25, в СЦКиИ будет организована экспозиция.

Прием заявок завершится 7 января, а обсуждения закроют 18 января.

В описании говорится, что на всей открытой территории кластера планируется сделать большой парк — с пешеходными зонами и маршрутами.

«Будет большая площадь озеленения, парковочные места. Зрительный зал Театра оперы и балета рассчитан на 1,1 тыс. посетителей. Архитектуре и концепции здания может позавидовать любой город мира. Важно, что здание Театра предполагает большое количество современных общественных пространств, которые будут открыты для свободного посещения постоянно, а не только в дни постановок», — говорится на сайте правительства. ⠀

Относительно Академии хореографии говорится, что она выполнена в современном стиле и состоит из образовательного блока и кампуса. В здании планируется бассейн, зрительный и хореографический залы.

Академией в Севастополе руководит Сергей Полунин. Уже состоялось 2 набора. Планируется, что выпускные экзамены они будут сдавать в уже в новом современном зале Севастопольской академии. ⠀

«Что касается музейного комплекса, то его архитектурный облик ещё не сформирован, на предполагаемом месте его размещения сейчас идут археологические раскопки. Окончательного решения о строительстве комплекса на этом месте еще не принято. Также готовится Всероссийский архитектурный конкурс на концепцию Мемориального комплекса Героическим защитникам Севастополя», — отметили в правительстве.

Ранее эту же информацию озвучил в своем интервью губернатор Михаил Развожаев.