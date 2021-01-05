От коронавируса умер глава МЧС Крыма Сергей Шахов

Сергей Аксенов выразил соболезнования

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов умер в коронавирусной клинике в Симферополе в возрасте 65 лет. Об этом на свой странице в социальной сети написал глава республики Сергей Аксенов и выразил свои соболезнования.

«Потрясен печальным известием о преждевременной кончине министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Николаевича Шахова. Это невосполнимая утрата для всех нас», — написал Аксенов.

«Его жизненный и трудовой путь заслуживает глубокого уважения. На высокой и ответственной должности министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Николаевич внес неоценимый вклад в дело развития и процветания российского Крыма. Он был настоящим профессионалом своего дела, мудрым управленцем и настоящим патриотом.

За годы добросовестной работы Сергей Николаевич проявил себя надежным соратником, чутким и отзывчивым человеком, верным другом. Он был важным звеном команды крымского правительства. Искренне соболезную родным и близким Сергея Николаевича. Светлая память о нем и его добрых делах навсегда останется в наших сердцах. Вечная память!» — добавил глава республики.

В биографии Сергея Шахова говорится, что генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Шахов родился 20 июня 1955 года в Новой Горловке Донецкой области. В 1977 году окончил Черкасское пожарно-техническое училище МВД СССР, а в 1987 году — Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР. Начал карьеру лейтенантом внутренней службы в должности начальника караула 19-ВПЧ специальной техники и связи отряда технической службы Симферополь УВД Крымисполкома.

На руководящих должностях в Управлении Госпожохраны ГУ МВД Украины в Крыму, ГУ МЧС Украины в АР Крым с 2000 года. В 2011-2014 годах — начальник ГУ МЧС Украины и ГУ ГСЧС Украины в АР Крым. С марта 2014 года по 04.06.2018 г. – начальник ГУ МЧС России по РК. С 01.07.2014 года — министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК