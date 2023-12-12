Севастопольцам нужно 9 лет на накопление первого взноса по ипотеке

Севастополь занял 79 место из 85 регионов России в рейтинге по сроку накопления на первый взнос по ипотеке.

Севастопольцам понадобится 9 лет, чтобы накопить первый взнос, а 44 % семей в городе не смогут накопить на него и за 10 лет.

Ямало-Ненецкий автономный округ лидирует в рейтинге возможности накопить крупную сумму, предоставляя возможность собрать необходимую сумму на ипотечный взнос за 2 года и 3 месяца. Магаданская область и Ненецкий автономный округ также выделяются сроками накопления миллиона рублей менее чем за три года.

Этот успех обусловлен высокими зарплатами и особенностями рынка жилья в северных регионах. ТОП-5 регионов, включая Чукотский автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, могут похвастаться быстрым накоплением для ипотечного взноса. Семьи в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, и Магаданской области демонстрируют наименьший процент тех, кто не сможет накопить на первоначальный взнос за 10 лет.

Напомним, в Севастополе почти самая недоступная ипотека в России.