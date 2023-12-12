Когда подешевеют яйца в России 

Цены на яйца в России могут стать ниже весной 2024 года при условии, если меры, принятые правительством страны, окажутся эффективными и будут правильно функционировать. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

По его словам, для того, чтобы заработали предпринятые меры, уйдет два-три месяца. И примерно месяц на то, чтобы потребитель адаптировался.