Развожаев дал поручение остановить разрушение домов на улице Макарова

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение принять меры для остановки разрушения фундамента и фасада домов на улице Адмирала Макарова.

Ансамбль этих зданий является объектами культурного наследия. Жильцы направили в ЦУР жалобу о разрушении домов.

По словам губернатора, капитальный ремонт этих домов требует серьезных финансовых затрат, которые город будет только изыскивать, а пока необходимо определить объем противоаварийных работ.

«Отмостку сделать, чтобы фундамент не разрушался. Какие-то элементы фасада закрепить, пока не упали. Посмотрите, это действительно уникальный градостроительный ансамбль сохранившийся. Развалится же все, пока мы деньги будем искать на капитальный ремонт памятников, фасадов», — поручил Развожаев в ходе аппаратного совещания 12 декабря.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета sev.tv/