В Севастополе цветут подснежники и собирают урожай малины

Сегодня Рождество и температура снова плюсовая

По прогнозу Крымского гидрометцентра, 7 января будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +10…+12°.

Температура с конца 2020 года днем не опускается ниже +10 градусов, более того в течение последних дней столбик термометра поднимался практически до плюс 20 градусов.

Температурные аномалии не могли не сказаться на природе. Рядом с Новогодней елкой цветут розы, на домашних клумбах цветут лютики и хризантемы, вся в цветах стоит юкка.

В лесу на полянах появились подснежники, что, может, и неудивительно для Севастополя.

А вот успевший созреть урожай малины и уже сформировавшиеся плоды сливы на деревьях севастопольцы выкладывают в соцсетях, чтобы показать, как «заигрались братья месяцы».

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com, vk.com/live_sevastopol