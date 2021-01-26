Развожаев ждет прививку от коронавируса со всеми

Пока иммунитет не подвел

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев планирует привиться от коронавируса наравне с горожанами. Он ожидает массового прихода вакцины. Об этом глава города рассказал в ходе прямого эфира на телеканале СТВ.

«Я, конечно, поставлю прививку от коронавируса, после того, как начнется массовая вакцинация — после 8 февраля. Столько вокруг людей переболело… Меня пока иммунитет не подвел, но для меня это важно, поэтому привиться нужно, чтобы спокойно жить и работать», — ответил Развожаев на вопрос, будет ли он делать прививку.

Развожаев отметил, что первые партии вакцины были распределены между медиками и учителями.

На днях прививку от COVID-19 сделал в прямом эфире глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Напомним, с 26 января севастопольцы смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через портал Госуслуги.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова