Севастопольцам напоминают о необходимости оплатить имущественные налоги в срок до 2 декабря

Управление федеральной налоговой службы напоминает, что севастопольцы уже начали получать уведомления с начисленным налогом за прошлый год.

Речь идет о владельцах недвижимости, земли и транспорта. Оплатить налоги необходимо до 2 декабря, в противном случает начнется начисление пени.

За каждый день просрочки — 1/300 ставки ЦБ. Также могут начислить штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. Если налоговая докажет, что налог не уплатили или занизили умышленно, то оштрафует на 40% от недоимки.

Ознакомиться с уведомлением, содержащим информацию о начисленных налогах, можно в личном кабинете на сайте ФНЛ, также в него можно зайти с помощью сервиса Госуслуги.

Там же можно оплатить налог. Зачисление оплаты будет производиться в течение 10 рабочих дней, затем, когда платеж будет учтен, в личном кабинете налогоплательщика отобразиться положительное сальдо единого налогового счета до рассылки налоговых уведомлений в следующем году.

Отметим, что участников СВО и членов их семей предусмотрен целый ряд льгот при оплате имущественных налогов.

Полностью освобождаются от налога квартира, ее часть или комната, жилой дом или его часть, помещение или сооружение, хозстроение или сооружение, гараж или машино-место.

Но только в том случае, если эти объекты не используются для коммерческой деятельности.

В то же время льгота не распространяется на торгово-офисные здания и помещения, включенные в специальный перечень (п. 7 ст. 378.2 НК РФ), а также на объекты, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн руб.

Льгота применяется начиная с 2022 года. Для ее получения можно направить заявление в налоговый орган через личный кабинет, в МФЦ, по почте или другим способом.

Если участник СВО либо члены его семьи все же получили уведомление о начислении налога на недвижимость, то они могут в любой момент направить в налоговую заявление о льготе.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба УФНС по Севастополю

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